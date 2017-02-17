Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Kar ve çığ nedeniyle yolu kapanan Hizan'ın Ballıca köyünde mahsur kalan böbrek hastası kadın, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Ballıca köyünde yaşayan ve böbrek rahatsızlığı bulunan Muhabbet Çelik'in durumu, yakınlarınca yetkililere bildirildi. Çelik'i hastaneye yetiştirmek için çalışma başlatan sağlık ekipleri, çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye ulaşamadı.

Olay yerine gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmaya çalıştı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla böbrek hastası Çelik'e ulaşıldı. İlk müdahalesi köyde yapılan Çelik, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Köy muhtarı Cebrail Üzer, Çelik'in rahatsızlandığı haberini alınca hemen sağlık ekiplerinden yardım istediklerini ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle sorun yaşadıklarını anlattı.

Ekiplerin çığdan kapanan yolda zorlu bir uğraş verdiğini aktaran Üzer, şunları söyledi:

"Köyümüzde çok fazla kar yağdığından bazen çığ düşebiliyor. Yolların açılması zaman alabiliyor. Birkaç gün önce yine çığ düşmüştü. Yetkililer ve ekipler ellerinden geleni yaptılar. Hastamızı sağ salim hastaneye ulaştırdık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Çelik'in eşi Kerem Çelik de İl Özel İdare ve sağlık ekiplerine zorlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. AA