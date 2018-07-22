Köyde araç koleksiyonu yaptı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde yaşayan Mürteza Aydın'ın antika araç merakı bundan tam 40 yıl öncesine dayanıyor. 1978 yılında aldığı Türk malı traktörle araç koleksiyonuna başlayan Mürteza Aydın'ın garajında Amerikan, Türk, Güney Kore, Çin, Rus yapımı birçok araç var.

Araçlarına gözü gibi bakan Mürteza Aydın, antika araba merakını şöyle anlattı:

"1978 yılında araba alma merakı sarınca ilk olarak Leyland Morris marka bir araba aldım. Köyde hiç kimsenin arabası yokken biz araba alıyorduk. Arabaları alıp getirip saklıyorduk. Eskiyi verip yeniyi almak yok. Bizim için maksat kimsede olmayan arabayı getirmek. Asıl maksatımız da o."

Eşinin ölümünden sonra araçlara daha da sıkı bağlanan Aydın, araçları garajda her ne kadar tozlansa da hepsinin yürüdüğünü söylüyor. Mürteza Aydın'ın koleksiyonunda otomobillerin yanı sıra birçok iş makinesi de yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber