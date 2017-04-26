Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 5 bini aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, ilk olarak Ankara'da başlatılmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı toplantılar sonucunda, koruyucu aile hizmeti kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış sağlandı.

Bakanlığın, en az 5 bin çocuğun aile ortamında yaşamasına yönelik hedefi, koruyucu aile hizmetinden yararlanan aile sayısının 4 bin 223'e, çocuk sayısınını ise 5 bin 140'a yükselmesiyle gerçekleşti.

Koruyucu aile sayısında ilk sırada yer alan İstanbul'da 382 koruyucu aile bulunuyor. İstanbul'u, 310 koruyucu aile ile İzmir, 250 koruyucu aile ile de Ankara takip ediyor.

Hizmet kapsamında koruyucu ailelere birçok imkan sağlanıyor. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalarına karşılık talepte bulunan ailelere, çocuk başına net ödeme yapılıyor.

Engelli çocuklar için ise aylık bakım ödemesi yüzde 50 oranında artırılarak uygulanıyor. Çocukların okul masrafları için her yıl eylül ayında üç kat aylık bakım ödemesi, ayrıca giyim masrafları için de her yıl nisan ve ekim aylarında iki kat aylık bakım ödemesi yapılıyor. Çocukların okul yemek ücretleri ve servis giderleri, kurs bedelleri de devlet tarafından karşılanıyor. AA