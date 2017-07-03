Korsan temalı tur tekneleri turistlerin ilgi odağı

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği koyları gezen korsan temalı tur teknelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz tatillerini geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesine gelen turistlerin öncelikli tercihleri arasında mavi yolculuk geliyor. G-Kemer Marina'dan günübirlik açılan korsan temalı teknelerle mavi tura katılan tatilciler, koyların keyfini çıkarıyor.

İlçede bulunan Phaselis Antik Kenti, Kleopatra ve Cennet koylarına düzenlenen turlara katılan misafirler, sabahın erken saatlerinde limana gelerek tura çıkacakları korsan teknelerin önünde hazır bekliyor.

"Korsan tekne" görünümlü teknelere binen tatilciler, akşam saatlerine kadar güzel ve keyifli bir gün geçiriyor. Tatilciler, korsan teknelerinde yapılan korsan içerikli animasyon ve dans gösteriyle heyecanlı ve eğlenceli zaman geçiriyor.

SS Mavi Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hasan Kara, kooperatife bağlı 44 üye bulunduğunu, 50 günübirlik tur teknesinden 7'sinin korsan temalı olduğunu söyledi.

Korsan konseptli teknelerin gün içerisinde 3 farklı koya gittiğini ifade eden Kara, bu tekneleri genellikle Rus ve Türk misafirlerin, diğer tekneleri ise Avrupalı misafirlerin tercih ettiğini kaydetti.

Yılda bin 500 tatilci bu teknelerle mavi yolculuğa çıkıyor

Kara, tur teknelerinde dans ve köpük partilerinin de gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Günde yaklaşık bin 500 tatilciyi teknelerde ağırlıyoruz. Yılda ise takriben 150 bin misafir mavi yolculuk yapıyor. Bu sayılar önceki yıllarda 300-400 bin civarındaydı. Sayılar yavaş yavaş düşüyor ama biz yine de çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Korsan temalı tur teknelerinden "Monster" adlı teknenin kaptanı Fazlı Aslantürk ise tur tekneleri sezonunun yeni açılmaya başladığını belirerek, misafirlerin gün geçtikçe ilgisinin artmaya başlayacağını kaydetti.

Aslantürk, geçen sene korsan teknelerine ilginin az olduğunu, daha çok Alman, Hollandalı ve Norveçli tatilcilerin mavi yolculuğa çıktığını anlatarak, "Korsan teknelerine ilgi çok fazla. Çünkü hem eğlenceli hem de teknelerdeki konsept turistlere ilginç geliyor. Bu tür tekneler Kemer'e ve turizme katkı sağlıyor. Bu tür teknelerin olması turizm açısından avantaj." diye konuştu.

Ankara'dan Kemer'e tatile gelen Mehmet Özcan da ailesiyle farkılık olması için korsan temalı tekneye binmek istediklerini ve memnun kaldıklarını anlattı. Özcan, teknelerde çalışan personelin giydiği korsan kıyafetleri insanları zaman zaman korkuttuğunu ancak daha çok eğlendirdiğini belirtti.

Özcan, bu tür teknelerin ve ilginç organizasyonların turizme daha fazla katkısı olacağını düşündüğünü söyledi.