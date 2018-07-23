Kore Gazisi: Kurşun kalmayınca kılıç kuşanıp esir askerlerimizi kurtardık

Kayseri Akkışla'da yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Bekir Sarhan, aradan geçen 66 yıla rağmen, o döneme ait anılarını hatırlatan eşyaları yanından hiç ayırmıyor, savaşta giydiği teğmen üniformasını da özenle saklıyor.

Kore Savaşı'ndaki görevini tamamladıktan sonra büyük bir gururla ülkesine dönen Sarhan, göğsünde madalya bulunan 66 yıllık teğmen üniformasını sık sık giyiyor.

Sarhan, "gazinin sesi" adını verdiği ve savaşa ait fotoğraflarla gazete kupürlerinin bulunduğu defterini de yanından hiç ayırmıyor.

Kore Savaşı'nda ülkesini gururla temsil etti

İlçede gezdiği zamanlarda onursal başkanı olduğu belediyeyi de mutlaka ziyaret eden Gazi Sarhan, Kore Savaşı'nda ülkesini gururla temsil ettiğini belirtti.

Sarhan, genç yaşında Kore Savaşı'na katıldığını söyledi:

"Kara harp okulundan teğmen olarak çıktım. Daha sonra yabancı şubeye teslim oldum. Buradan Kore'ye gidip askerlerin başına geçtim. Sorumlu olduğum 45 tanksavarın her birinde yaklaşık 15'er asker vardı. Ben onların başında teğmen olarak bulunuyordum."

"Kurşunumuz kalmayınca kılıç kuşandık"

Sarhan, mermileri kalmayınca kılıç kuşanıp savaştıklarını anlattı.

"Muharebede kurşunumuz kalmayınca kılıç kuşanıp düşmandan bir cepheyi alarak esir askerlerimizi de kurtardık. Düşman askerleri de kaçtı. Savaştayken baskın yapacağımız yerlerle ilgili görüşürken havan mermisi sesi duydum. Yanımda 45 kişi şehit oldu. Ben de belimden yaralandım. Tedavi için Kore'deki bir hastanede 125 gün yattım."

66 yıldır muhafaza ettiği elbiseyi üzerinden çıkarmıyor

Kore Gazisi Sarhan, aradan geçen uzun yıllara rağmen değer verdiği hatıra eşyalarını hiç kaybetmedi.

Sarhan, savaşta giydiği ve göğsünde Birleşmiş Milletler (BM) madalyası bulunan teğmen üniformasını da 66 yıldır özenle muhafaza ediyor.

Bekir Sarhan, gençlik yıllarında da çok sık giydiği üniformasını, son yıllarda neredeyse üzerinden çıkarmadığını, sürekli giydiğini ve onurla taşıdığını söyledi.

Kore'den heyet teşekkür için geldi

Savaş sırasında bir kız çocuğu bulduğunu anlatan Sarhan, "Kore'de göl kenarında 2 yaşında kız çocuğu buldum, daha sonra bu çocuğu yetkililere teslim ettim. Yıllar sonra büyüyen bu çocuk, Koreli askerlerim ve beraberindeki heyet, teşekkür için Kayseri'ye geldi. Kore heyeti, bu durumu dönemin valisine anlatınca olaydan etkilenen vali, 'böyle bir gazimizden haberimiz yokmuş' diye duygulanıp ağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA