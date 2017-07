Köprülü Kanyon bu yıl 700 bin turist bekliyor

Akarsu üzerinde yapılan en yaygın sporlardan biri olan alternatif turizmin ana unsurları arasındaki rafting, 2 kişilik kanolar veya 8-10 kişilik botlarla yapılıyor. Ekstra bir beceri gerektirmeyen raftingi, kısa bir eğitim, kask, can yeleği ve kürek gibi ekipmanlarla her yaştan meraklı yapabiliyor.

Antalya'ya gelen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarının uğrak noktalarından olan Köprülü Kanyon, dünyada rafting yapılabilen en tehlikesiz parkurlardan biri sayılıyor. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvarlarıyla Köprülü Kanyon'da günde ortalama 10 bin kişi rafting yapıyor.

Milli park alanı içindeki yaklaşık 36,6 bin hektarlık kanyon, adını Toros Dağları'ndan doğarak Akdeniz'e dökülen Köprüçay'dan alıyor.

3,5 saatlik macera

Rafting yapmak isteyen turistler, sabah saatlerinde otellerinden alındıktan sonra rafting kıyafetlerini giyerek rehberler eşliğinde ırmakta soluğu alıyor.

Acenteler, yemek ve taşıma bedeli dahil yabancılara ortalama 30-40 avro, yerli turistlere de ortalama 60-80 lira arasında değişen fiyatlarla rafting yaptırıyor. Macera severler, parkuru yaklaşık 3,5 saatte tamamlıyor. Bu süre içinde parkurda çeşitli animasyonlar ve su oyunları da yapılıyor.

Köprüçay'a gelen konuklara 50'ye yakın rafting acentesi hizmet veriyor. Rafting sporunda en yoğun dönem temmuz ve ağustos ayları oluyor.

Günde 10 bin kişi rafting yapıyor

Köprülü Kanyon Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köprüçay Irmağı'nda raftingin 1990'lı yıllarda başladığını söyledi.

Rafting sezonunun mart ayının ortalarında başladığını, hava güzel giderse kasım ayı ortalarına kadar devam ettiğini anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Kemer'den Alanya'ya, Belek'ten Side'ye her bölgeden otellerinden alınan turistler sabah 09.00 gibi buraya getirilir. Her dilden rehberimiz var, önce katılımcılara bilgi veririz. Kask ve can yeleklerini giyen katılımcıları botlara alırız. Rehberler eşliğinde botlar başlangıç noktasından çıkar. Sigorta 6 ile 65 yaş arasındakileri kapsıyor. Ama imza karşılığı 70 yaşındaki bir kişiye de yaptırıyoruz. Rafting parkurumuz 3'üncü derece, çok tehlikeli değil. Tekerlekli sandalye ile bile rafting yapan misafirlerimiz var."

Bu sezon en çok Türk turistin ilgi gösterdiğini kaydeden Armağan, "Geçen sene Avrupalı turist ağırlıktaydı, bu yıl en çok Türk turist geliyor. Türk turisti Rus ve Arap turist takip ediyor. Bu yıl gerçekten çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıl en hareketli sezonda günlük en fazla 2 bin kişi rafting yapıyordu. Bu yıl günde ortalama 10 bin kişi raftinge çıkıyor. Sezon sonuna kadar 700 bin kişinin rafting yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu. AA