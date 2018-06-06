Köpek, bir aylık yavru kediye annelik yapıyor

Zonguldak Ereğli'de ikamet eden Bahar Candan, yakınını ziyaret için gittiği Alaplı'da yavru kediyi annesinin reddettiğini görünce hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

Candan, ilk önce evinde beslediği köpeğinin yavru kediye zarar verebileceğini düşündü. Daha sonra kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığını fark etti.

"Zarar verebileceğini düşündüm, tepki vermedi"

Candan, köpeğinin ve kedinin dostluğunun kendisini mutlu ettiği söylüyor.

"Yavru kedinin, köpeğim ile bir süre oynadıktan sonra emmeye çalıştığını gördüm. Kedi olduğu için Mişa'nın zarar vereceğini düşündüm ama baktım herhangi bir tepki vermedi. Mişa zaten uysal bir köpek, kimseye de bir zararı yok. Şaşırdığım bir durum. Şu an bir aylık olan yavru kediye köpek annelik yapıyor."

"Annelik duyguları ağır bastı"

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan da dişi köpeğin yavru kediye annelik yapmasının şaşırtıcı bir durum olduğundan bahsetti.

"Köpeğin ırkı gereği böyle bir yaklaşımda bulunması oldukça ilginç. Annelik duyguları daha ağır bastı."

Kaynak: AA