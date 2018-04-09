Konya'nın laleleri yurdun dört köşesinde

Konya'da, yetiştirilen lale soğanları, başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçenin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Asya Lale Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Yetgin, 300 dönümlük arazide ülkenin dört bir yanını süsleyen laleler ürettiklerini söyledi.

Firma, bu yıl yaklaşık 50 milyon lale üretimi gerçekleştirdi.

Lalelerin dağıtımı sadece Türkiye ile sınırlı değil. Yetgin, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya, Pakistan, Tacikistan, Dubai ve Kuveyt'e yaklaşık 1 buçuk milyon lale ihraç ettiklerini anlattı.

Türkiye lale üretiminde 5. sırada

Yetgin, dünyada en büyük lale ihracatçısının Hollanda olduğuna işaret ederek, "Lale üretiminde Türkiye dünyada beşinci sırada. Her geçen gün üretim artıyor. Bu tabii ki arz talep dengesine bağlı olarak ilerliyor. Hollanda bugün az miktarda üretim yaptığında tabii devreye hemen Fransa ve Türkiye girecektir" dedi.

Asya Lale Yönetim Kurulu Üyesi Yetgin, bu yıl 30 il ve 50 ilçe belediyesine lale gönderdiklerini vurguladı.

"İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya gibi illere de gönderiyoruz. Bu yıl Mardin Büyükşehir Belediyesinden ciddi anlamda lale talebi geldi. 600 bin lale Mardinlilerle buluştu. Önceki yıllarda Doğu Anadolu'daki belediyelerde maalesef lale ilgisi çok fazla yoktu. Ancak son zamanlarda ciddi oranda laleye ilgileri arttı."

Taksim, Sultanahmet ve Emirgan'ı laleler renklendiriyor

Lalenin anavatanının Türkiye olduğuna dikkati çeken Yetgin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin mutlaka laleye sahip çıkması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncülük yapıyor. 13 yıldır lale festivali düzenleyerek, şehri renk renk lalelerle donatıyor. Büyükşehir Belediyesince, Taksim Meydanı'nda 160 çeşitten oluşan bir lale sergisi düzenlendi. Sergiyi ziyaret edenler, yetiştirdiğimiz 160 çeşit laleyi görebilir. İstanbul'un merkezinde özellikle Sultanahmet Meydanı ile Emirgan Korusu'na yerleştirilen laleler, insanlardaki lale sevgisini daha yükseğe taşıyor."

"Başkent meydanlarına güzellik katmak istiyoruz"

Yetgin'e göre İstanbul, dünyanın en güzel lale şehri.

"Bu yıl İstanbul'a 25 milyon lale soğanı gönderdik. İstanbul'a lalelerin yüzde 90'ı Konya'dan gidiyor. İstanbul lalesiyle, laleye bakış açısıyla Türkiye'nin zirve şehirlerinden biri. İstanbul dünyanın en güzel lale şehri. Hollanda'da bile bugün Amsterdam Belediyesi yıllık 1 milyon lale soğanını park ve bahçelerine dikerken, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi 30 milyon laleyi park, bahçe ve meydanlarla buluşturuyor. Şu anda dünyada başka bir şehirde bu kadar lale ekimi yok. İnşallah Ankara'ya da lalerimizi göndermek, Başkent meydanlarına güzellik katmak istiyoruz."

Kaynak: AA