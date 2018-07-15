Konya'da obruk oluştu

Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde, Saffet ve Cevdet Sayın'a ait mısır ekili tarlada meydana gelen obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Sürekli obruk oluşan bölgede, yaklaşık 70 metre çapında, 50 metre derinliğindeki bu yeni obruğun büyüklüğü dikkat çekti.

"Korktuğumuz için tarlanın içerisine giremiyoruz"

Tarla sahiplerinden Cevdet Sayın, korkunç bir ses duyduklarını anlattı.

"Kardeşimle tarlada sulama yaptığımız sırada obruk oluştu. Obruk oluşumu sırasında çıkan sesler adeta kulaklarımızı deldi. Sanki gök gürültüsü gibiydi. Kardeşim, ne olduğunu anlamak için tarla içinde bir süre gittikten sonra dev bir çukurla karşılaşmış ve büyük korkuyla yanımıza geldi. Sonra obruğun yanına gittik. Gözlerimize inanamadık. Tarlanın ortasında dev bir çukur olmuştu.

Damlama sulama boruları çukurun içerisindeydi. Korku ile oradan uzaklaştık. Bölgede halen obruk oluşumu devam ediyordu. Obruk yeni oluştuğu için, kendi çinde küçük çaplı çökmeler devam ediyordu. Korktuğumuz için tarlanın içerisine giremiyoruz. Durumu Belediye ekiplerine haber verdik. Kasım ayında hasat yapılacak. O zaman ne yapacağız bilemiyoruz."

Obruğu görüntülemeye giden basın mensupları da, mısır tarlasında aynı obruk içindeki devam eden çökmelere şahit oldu. Yeni obruğa 20 metre kala güçlü bir ses duyan gazeteciler, toprak çökmesinin çıkardığı ses karşısında tarladan uzaklaştı.

Gazeteciler, "Sayısız obruk haberi yaptık ve obruk gördük ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Çökme sırasındaki ses ve toz bulutu karşısında çok korktuk. Eğer obruk biz oraya ulaştığımızda meydana gelseydi çukurun içerisinde kalacaktık. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA