Konya'da kayalıklara düşen çoban kurtarıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Dabış (28), otlattığı hayvanlarının bir kısmının kaybolduğunu fark edince sürüyü ağıla koyduktan sonra dağlık alana gitti.
Kaybolan küçükbaş hayvanları ararken 2-3 metre yükseklikten kayalıklara düşen Dabış, ailesini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 kişinin de katılımıyla Kızıltaş Mevkisi'ndeki dağlık alanda kayıp çobanı arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Sarp ve kayalık arazide güç koşullar altında yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı halde bulunan çoban, sedye ile dağdan indirilerek ambulansa alındı.
Yaralı Dabış, Derebucak'taki futbol sahasına inen ambulans helikopter ile Konya'ya nakledildi.
Öte yandan, Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, çobanın aradığı küçükbaş hayvanlar da kurtlar tarafından parçalanmış vaziyette bulundu.
AA