  • 27 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Konya'da geleneksel "kar basma" etkinliği

Konya'nın Derebucak ilçesinde bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki Cula Deliği, yazın yemek ve içeceklerin soğutulmasında kullanmak üzere karla dolduruldu.

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Konyada geleneksel &quot;kar basma&quot; etkinliği

Antalya sınırındaki Kocadağ'ın zirvesinde bulunan yaklaşık 16 metre derinliğe sahip olduğu belirtilen Cura Deliği'ne her yıl kar depolanıyor.

Katılımın yoğun olduğu ve halkın "kar basma" olarak adlandırdığı etkinlik, şenlik havasında geçiyorr.

Vatandaşlar, ellerindeki testere ve küreklerle karları küp şeklinde özenle hazırlıyor. Çevresindeki kar yığınlarını çukura doldurabilmek için belinden halat bağlanan kişiler boşluğa iniyor ve küreklerle çukura doldurulan karları sıkıştırıyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar basma geleneğinin 1,5 asırdır coşkuyla sürdüğünü söyledi.

Bu yıl rahmet ve bereket çok olduğu için daha çok karın depolandığını aktaran Kısa, "Etkinliği, festival havasına getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu karlar ilçedeki organizasyonlar, davetler, özel günler ve düğünlerde kullanılacak. Deliğe 50-60 metreküp arasında bir kar depolanıyor." diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı ve Derebucak Kaymakam Vekili Muzaffer Şahiner ise şenlik havasında geçen etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Etiketler: Konya, Derebucak ilçesi bin 700 rakım
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