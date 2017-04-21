Konya lalelerle süslendi

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, Konya'da, Mevlana Müzesi ve Alaaddin Tepesi gibi önemli tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslemeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerine dikilen milyonlarca lalenin açmasıyla kentte rengarenk bir güzellik ortaya çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Mevlana Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Kültürpark olmak üzere İstanbul ile Ankara yolları, tarihi mekanların çevresi, ana arterler ile yeşil alanlarda milyonlarca lale ve soğanlı bitkinin açmaya başladığını söyledi.

Belediye tarafından dikilen yaklaşık 10 milyon lalenin kentin merkezini süslediğini vurgulayan Akyürek, "Sadece Alaaddin Tepesi ve Kültürpark'ta 1,8 milyon, İstanbul Yolu'nda 1,6 milyon, Ankara Yolu'nda 2,1 milyon lale bulunuyor. Lalenin Anadolu'daki vatanı Konya'da, her yıl nisan ayında rengarenk görüntüler oluşuyor ve adeta 'lale mevsimi' yaşanıyor." dedi.

Öte yandan "Dünya Kadın Rekorları" kategorisinde bir dünya rekoruna imza atarak kadın çalışanların 156 bin laleden oluşan Türk bayrağı yaptığını hatırlatan Akyürek, büyük ilgi gören dev Türk bayrağının 23 Nisan akşamına kadar Mevlana Meydanı'nda görülebileceğini ifade etti.