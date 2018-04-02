Konvoydaki 37 araca ceza kesildi, gelin ve damat şaka sandı

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde, dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Yoldakı diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otoyoldaki trafik kameralarıyla da tespit edilen 37 araçlık konvoy, Mahmutbey Gişeleri'nde durduruldu. Polis ekipleri, konvoydaki bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Bütün araçlara ceza kesildi

Polisler, konvoydaki tüm araçlara, "trafiği tehlikeye düşürmek"ten 108 lira ceza kesti.

37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle, gelin ve damat düğüne geç kaldı.

Damat Oğuzhan Şahin, "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğünümüz birdeydi, saat oldu iki. Geç kaldık düğüne. Biz bir kötülük yapmadık, sadece konvoy halinde gidiyorduk. Biz 1 Nisan şakası falan zannettik. Şaka maka değilmiş. Ceza yazdılar, gönderdiler" dedi.

Gelin Selin Demir de, "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim" dedi.

Makbuzları gelin ve damada taktılar

Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi.

Konvoydaki bazı araçlar çalışmayınca, çevredeki vatandaşlar araçları iterek çalıştırmaya uğraştı. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu, gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünü Bağcılar'daki bir salonda yapıldı. Konvoyda ceza aldıktan sonra düğüne giden bazı kişiler, aralarında topladıkları ceza makbuzlarını damada "1 Nisan şakası" diye taktı.

"1 Nisan şakası zannettik"

Esenyurt´tan Bağcılar'daki düğün salonuna gitmek için yola çıktıklarını söyleyen damat Oğuzhan Şahin, "Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey gişelerinde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. 1 Nisan şakası yapıyorlar, zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık. Bu arada benim ehliyetim kayboldu orada. Polis memurlarıyla yarın gidip görüşeceğim" dedi.

"Güzel bir anı oldu"

Gelin Selin Demir ise önce korktuğunu anlatarak, "Sonra şaşırdım. Güzel bir anı oldu. 1 Nisan şakası zannettim" diye konuştu.

Kaynak: DHA