Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'ye girdi

İzmir’de yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, hayallerin yaşı olmadığını üniversite sınavına girerek gösterdi.

Gaziemir Adnan Menderes İlkokulu’nun bahçesi, bu sabah üniversite sınavı heyecanı yaşayan liseden yeni mezun gençlerin yanı sıra onların büyükannesi yaşındaki 1938 doğumlu Hasbiye Candemir’i ağırladı.

Çocuk yaşlarından bu yana okumayı ve müziği çok seven Candemir, bu iki hayalini de gerçekleştirmek için yaş engeline takılmadı.

Sınava giriş belgesi ile okula gelen Candemir, üniversite öğrencisi olabilmek için şaşkın bakışlar altında sınıfın yolunu tuttu.

Liseyi de açıköğretimle tamamladı

Candemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenme tutkusunu dile getirdi, liseyi de açıköğretim yoluyla 2017 yılında tamamladığını belirtti.

Hemşirelikten emekli olduğunu ve yurt dışı seyahati yapmayı çok istediğini anlatan Candemir, "eğitimi yetersiz olduğu" gerekçesiyle yeşil pasaport alamadığı için 70 yaşından sonra yeniden okuma serüveninin başladığını dile getirdi.

Candemir, torunlarının artık yetiştiğini, bazılarının evlendiğini ve ailesinin de "üniversite hayali" için kendisini desteklediğini dile getirerek, şöyle dedi:

"Üniversite öğrencisi olmak için buradayım. Kazanırsam inşallah üniversiteye gireceğim. 1938 doğumluyum ama yaş önemli değil her zaman insan okuyabilirmiş, ben bunu öğrendim. Zaten okumayı da çok seviyorum, hiç elimden kitap düşmez ki devamlı okurum. Hiçbir şey için geç değil. Eğer Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan geçerli not alabilirsem konservatuvara gideceğim. Konservatuvarın kurslarına gidiyorum."

Gençlere tavsiyesi var

Konservatuvar havasını solumanın, bugüne kadar amatörce ilgilendiği müzikle haşır neşir olmanın, sonra da bir sanat merkezinde sahne almanın hayalini kurduğunu anlatan Candemir, öncelikle üniversite hocalarından ders dinlemeyi arzu ettiğini aktardı.

Candemir, üniversite öğrencisi olma ve yeni şeyler öğrenme heyecanı duymayan gençleri anlamadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklar okusun, okula gidip gelsin. Ben açıköğretim yoluyla her şeyi tam anlayamadım, hocaların ağzından yeni şeyler duymak önemli. Bazı şeyleri bu yaşımda öğrenince çok şaşırıyorum, mutlu oluyorum, ağzım açık kalıyor. Herkes, özellikle de gençler araştırsın, soruştursun, yaşadıkları dünyanın farkında olsun."

Sınav için Adnan Menderes İlkokulu'nun kapısındaki kontrol noktasından geçen Hasbiye Candemir, ciddi bir sağlık sorunu olmadığını yine de üst kattaki sınıfına gitmek için asansör kullanmak istediğini, yeni sınav döneminde okulda kendi yaşıtları için de gerekli altyapının sağlanmasını istediğini yetkililere aktardı.

Kaynak: AA

