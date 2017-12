Komutandan tüyleri diken diken eden şiir

Jandarma Binbaşı Vakkas Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zaman zaman okuduğu Arif Nihat Asya’nın “Dua” adlı şiirini okudu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında eğitimini tamamlayan 369. dönem kısa dönem erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, erbaşların şanlı bayrağın gölgesinde yakınlarının huzurunda, silah arkadaşlarıyla birlikte omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canlarını vereceklerine namus ve şerefleri üzerine ant içtiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Mehmetçiklerin sarsılmaz omuzlarında daima yükseleceğini ve bayrağın kutsal topraklar üzerinde sonsuza dek dalgalanmaya devam edeceğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Hürriyet ve bağımsızlığın, toprak bütünlüğünün yani demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin inançlı, kararlı ve savunucusu, her an göreve hazır olan jandarma teşkilatının bir ferdi olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize bağlı kalıp yurdumuzda emniyet ve asayişi sağlayacak, her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanuna ve nizama bağlılık, hak ve adaleti daime rehber edineceğinizden, yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur.”