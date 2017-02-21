Kömürü çalınan engelli Karaman'a yardım yağıyor

Niğde'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının verdiği 20 torba kömürü çalınan engelli Yılmaz Karaman'a, hayırseverlerin ve kurumların yardım eli uzandı.

Karaman ailesine, Bursa'dan bir iş adamı bir ton kömür, çeşitli illerde yaşayan vatandaşlar para gönderdi, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de gıda ve giyecek yardımı yaptı.

Her şerde bir hayır olduğunu dile getiren Karaman (49), "Bazı şehirlerden yardımlar geliyor. Allah razı olsun kömür, gıda yardımı yaptılar. Bursa'dan bir iş adamı bir ton kömür gönderdi. Faklı illerden de duyarlı vatandaşlarımız var. Belediyemiz de çok yardımcı oldu." dedi.

Engelli aracına pencereden biniyordu

Tek katlı evinin yola bakan penceresinden çıkarak engelli aracına binen Karaman, Niğde Belediyesi'nin bu sorununa da çözüm bulacak olmasına seviniyor.

Bahçe kapısını raylı sistemle yenileyen belediye görevlilerinin, engelli aracına rahat binebilmesi için rampa düzeneği de yapacağını belirten Karaman, "Belediyemiz gıda yardımı yaptı. Allah razı olsun Başkanımızdan, evimizin onarımını da yapıyor. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kapı da yapılıyor, pencereden girmeyeceğim artık. Hayata açılan kapım olacak." diye konuştu.

Karaman'ın eşi Sibel Karaman da hayırseverin gönderdiği bir ton kömürü çalınmaması için evinin banyosuna ve bir odasına yerleştirdiğini ifade ederek, "Yardım edenlerden Allah razı olsun. Bize kömür gönderdiler, korkumdan evin içine koydum. Odunluğumuza demir kapı yapıldığında oraya taşıyacağız." dedi. AA