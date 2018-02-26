Komşuları rahatsız olmasın diye zurnayı dolabın içinde çalıyor

Samsun'da 19 Mayıs Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Rümeysa Atlı, bir arkadaşının çaldığı zurnayı merak edip öğrenmek istedi. Kursa giderek zurna çalmaya başlayan Atlı, kısa sürede zurna çalmayı öğrendi.

Ayrıca ney, mey, dilli kaval, sipsi gibi enstrümanları çalabildiğini ve 1 yıldır da zurna çaldığını söyleyen Rümeysa Atlı, kurstan sonraki çalışmalarını evde sürdürdü. Evdeki çalışmalarında ilginç bir yöntem deneyen genç kız, 'Komşular rahatsız olmasın' diye odasındaki elbise dolabına girerek zurna çalıp, çalışmalarını bu şekilde sürdürdü.

İlk olarak 11 yaşında ney kursuna başladığını belirten Rümeysa Atlı, '11 yaşındayken Fatih İmam Hatip Ortaokulunda ney kursuna başlamıştım. O sırada ney öğrenirken mey, sipsi, kaval gibi başka enstrümanlara da merak sardım. Zurnayı da merak ettim. 'Herkes yapabiliyor ben niye yapamayım' dedim. Bir de Türklerde 'kızlar zurna çalmaz? düşüncesi var. Ben de bunu yenmek istedim. Raif Demirci hocamın destekleriyle zurna çalmaya başladım. Halen de çalmaya ve öğrenmeye devam ediyorum'' dedi.

'Zurnayı elbise dolabının içerisinde çalıyorum'

Evdeki çalışmalarını elbise dolabının içerisinde yaptığını ifade eden Atlı, ''Canik ilçesinde bir sitede oturuyorum ve doğal olarak bir çok komşumuz var. Bu sitede toplam 48 aile ile birlikte oturuyoruz. Evde zurna çalmaya başladığım zaman komşular rahatsız oluyor. Çünkü zurnanın sesi çok yüksek. Bazen şikayet de geliyor. Alt komşumuz tavana vuruyor. Bende 'komşularımız rahatsız olmasın' diye çalışmalarımı dolabın içerisinde yapıyorum. Dolabın içerisinde ses gidip geldiği için dışarıya fazla ses çıkmıyor. Onun için genelde dolabın içerisinde zurna çalıyorum' diye konuştu.

Zurna çaldığı için bazen sert tepkiler aldığını belirten Atlı, ''Bana arkadaşlarım şakasına 'kız ya davulcuya ya da zurnacıya kaçar, sana kim kaçacak' diyorlar. İnsanlar duyduğunda şaşırıyorlar. Bazen de sert tepkiler alıyorum. Ben bu işi seviyorum. İleride daha iyi olacağıma inanıyorum. Babam beni her zaman destekledi ve yanımda durdu. Annem arada bir 'zurnayı ne yapacaksın' dedi ama 'derslerime daha çok çalışacağım' sözünü verdikten sonra oda bir şey demedi. İstediğimiz zaman her şeyi yapabiliyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki başaracağımıza inanalım ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA