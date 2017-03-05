Koç Spor Fest tamamlandı

Palandöken Kayak Merkezi'nde 40 üniversiteden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen oyunların üçüncü ve son gününde snowboard cross ve kayak cross yarışları yapıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı snowboard cross yarışlarının erkekler kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesinden Hasan Batıkan Yılmaz birinci, Koç Üniversitesinden Naci Kurdoğlu ikinci, Yeditepe Üniversitesinden Mert Öztiryaki üçüncü oldu.

Söz konusu yarışların kadınlar kategorisinde ise İstanbul Üniversitesinden İpek Çakır birinci, Erciyes Üniversitesinden Hülya Seda ikinci ve Koç Üniversitesinden Zeynep Altınbaş üçüncülüğü elde etti.

Kayak cross'ta ise erkeklerde Atatürk Üniversitesinden Muhammet Umut Şeflek birinciliği, aynı üniversiteden Mustafa Topaloğlu ikinciliği, İstanbul Teknik Üniversitesinden Onur Baybalı üçüncülüğü kazandı.

Aynı branşın kadınlar yarışında da Galatasaray Üniversitesinden İlknur Candan Canbulat birinci, İstanbul Üniversitesinden Mina Kılıç ikinci, aynı üniversiteden Ada Atasoy üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren kayakçılara ödülleri düzenlenen törenle verildi.