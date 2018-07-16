Kobra yılanıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Kobra, Elapidae familyasında yer alan çeşitli yılan türlerinin ortak adı. Genellikle Asya, Avustralya ve Afrika’nın çölleri ve tropik bölgelerinde yaşıyorlar.

Uzunlukları 1 ile 6 metre arasında değişiyor. Zehri öldürücü olan bu yılan, yaygın görüldüğü Hindistan’da binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Bu yılanlar genellikle kızıl, esmer ve sarı renkte oluyor.

Av olarak kurbağa, kuş, kertenkele, balık ve küçük memelileri seçiyorlar. Avlarını zehirleyip öyle yiyorlar.

Toprak altı, ağaç, suda yaşayabilen kobralar, 180 kadar türe sahip. Bir kobra bir insana sadece tehdit durumunda saldırıyor.

Kobra zehri nelere yol açıyor?

Yılanın zehri protein ve polipeptitlerden oluşuyor. Zehir, yılanın gözlerinin arkasında bulunan tükürük bezlerinde ortaya çıkıyor.

Kobra, avını ısırdığında 8-10 milimetre olan dişleriyle bir yara açıyor ve bu yaradan zehri enjekte ediyor. Kobranın zehri, sinir sistemini etkiliyor. Hızlıca şiddetli bir acı başlıyor. Görüşte bulanıklılık yaşanıyor. Zehir, uyku hali ve hatta felce yol açıyor.

Ayrıca, yılan zehriyle temas edildiğinde akut böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Zehir, anemi, lökositoz, trombositopeni, hipofibrojenemi, koagülasyon testlerinde bozukluk, proteinüri, azotemiye neden olabiliyor.

Kobranın ısırdığı kişi genellikle ileri bir seviyeye ulaştığında komaya giriyor. Son olarak da solunum yetmezliği ölümü beraberinde getiriyor.

İnsanı kısa sürede öldürebilecek bu zehir, sağlık alanlarında da kullanılıyor. Zehir öldürücü bir etkiye sahip olsa da kanser tedavisinde kullanılan etken maddelerden biri.

Panzehir nereden bulunabiliyor?

Türkiye'de 41 tür yılan var. Bunlardan 28'i zehirsiz, 13'ü ise zehirli.

Yılan ısırığından sonra vücutta oluşan yaranın derinliği, enjekte edilen zehir miktarına göre sepmtomlar değişiyor.

Türkiye'de kobra yılanı saldırılarına karşı herhangi bir panzehir yok. Çoğunlukla Mısır ve Fransa'da bulunan bu panzehirler, çeşitli aşamalardan geçerek üretiliyor.

Yılan zehrine karşı panzehir elde etmek için öncelikle yılandan bir miktar panzehir alınıyor. Daha sonra bir atın kanına her gün bir miktar yılan zehri enjekte ediliyor. Atın bağışıklık sistemi yılan zehrina karşı antikor üretmeye başlıyor. Kanda yeterli antikor birikince, makine yardımıyla antikor alınıyor ve bir şişede bekletiliyor. Böylece yılan zehrine karşı panzehir elde ediliyor.

Kaynak: TRT Haber