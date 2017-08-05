  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Klavyesiyle bir kez daha dünyaya meydan okudu

Celal Aşkın, Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında, hem kendi rekorunu kırdı hem de Türkiye'ye iki yeni ödül daha kazandırdı.

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Klavyesiyle bir kez daha dünyaya meydan okudu

Lise döneminde öğrendiği 10 parmak F klavye kullanımındaki hızını 14 Türkiye ve 4 dünya şampiyonluğuyla taçlandıran Celal Aşkın, Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında, hem kendi rekorunu kırdı hem de Türkiye'ye iki yeni ödül daha kazandırdı.

Lise döneminde öğrendiği 10 parmak F klavye kullanımındaki hızını 14 Türkiye ve 4 dünya şampiyonluğuyla taçlandıran Celal Aşkın, Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında, hem kendi rekorunu kırdı hem de Türkiye'ye iki yeni ödül daha kazandırdı.

Gümüşhane Adalet Meslek Lisesi'nde okuduğu 2002 yılında F klavye kullanmayı öğrenen, kazandığı İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda da çalışmalarını sürdüren Aşkın, "Türk milli klavyesi" olarak da nitelendirilen F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener'den eğitim aldı.

Aşkın, ilk olarak 2007 yılında F klavyede Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bundan sonra 10 yıl boyunca bunu kimseye kaptırmayan Aşkın, katıldığı dünya şampiyonalarında da üst üste 4 kez şampiyon oldu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından Berlin'de 22-28 Temmuz'da düzenlenen 51. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na da katılan Aşkın, burada klavye vuruşunu 22 bin 500'den 23 bin 738'e çıkartarak kendi rekorunu kırıp dünya şampiyonu oldu.

Aşkın, ayrıca yarışmada, sesi yazıya çevirme kategorisinde 8 dakikalık ses deşifresini 4 hata ile bitirip hem dünya şampiyonluğu sayısını artırdı, hem de bu alanda Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk kazandırdı.

"Gövde gösterisi yapmış olduk"

Kendini her sene geliştirdiğini dile getiren Aşkın, daha önce 22 bin 500 vuruşlu dünya rekorunu da daha da yükselterek 23 bin 700 gibi bir skora çıkartarak yine kendi rekorunu kırdığını vurguladı.

Başarısının sırrını milli F klavyeye bağlayan Aşkın, şunları kaydetti:

"Bu yıl yapılan şampiyonaya 26 farklı ülkeden yaklaşık 500 yarışmacı katıldı. Her biri kendi klavyesiyle katıldı. Biz F klavye ile katıldık. İlk üç kategoriyi Türkler aldı. Yani bir nevi orada gövde gösterisi yapmış olduk. Sanki Türkiye şampiyonası gibi oldu. Dünya üzerinde ilk 3 kategoriyi almak çok zor. Biz bunu Türk Milli takımı olarak başardık. Bunu da F klavye ile sağladık. Aldığımız vuruşlar da derecelerde çok yüksek. Aldığımız başarılara bakıldığında F klavyenin ne kadar başarılı ve hıza yönelik olduğunu fark edebilirsiniz."

Sonuçlar açısından aldıkları başarıyı değerlendiren Aşkın, "Şampiyonada bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu kanıtlamış olduk. Onun için de mutluyuz. Şampiyonada rakip tanımıyoruz. Yazı işinde en iyisi Türkiye. Bunu da tescillemiş olduk." dedi. 

Etiketler: f klavye, celal aşkın
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