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Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

Bodrum'da klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

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Klasik otomobil tutkunları Bodrumda buluştu

Bodrum'da klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

"Turkish Classic Car" grubu tarafından Bodrum'daki bir eğlence merkezinde gerçekleştirilen organizasyona, Muğla ve çevresinden çok sayıda klasik otomobil tutkunu katıldı.

Etkinlikte İngiliz, Amerikan, Alman ve yerli model klasik otomobiller yoğun ilgi gördü. Meraklılar klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe, sinema ve tiyatro oyuncuları Erkan Can ve Alp Kırşan da katıldı.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, klasik araç tutkunu olarak şimdiye kadar çok sayıda klasik otomobilinin olduğunu söyledi.

Klasik aracın bir tutku olduğunu vurgulayan Can, "Ben kullanmayı da çok seviyorum, arabamla her yere giderim. Bu araçların hepsi sanat harikası, bir estetiği, duruşu var, karakteri var." diye konuştu.

Etiketler: bodrum, klasik otomobil
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