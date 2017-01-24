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Kızılırmak buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

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Kızılırmak buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisi ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti. 

Kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Bazı vatandaşlar, şelale önünde fotoğraf çektirdi.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı da ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkardı. 

Etiketler: kızılırmak, buz tuttu
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