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Kızılay Ramazan'da 10 milyona yakın insana yardım ulaştırdı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın Ramazan'da dünyanın dört bir yanında insanlara yardım ulaştırdığını açıkladı.

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Kızılay Ramazanda 10 milyona yakın insana yardım ulaştırdı

Ramazan ayı başlarken Türkiye başta olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 10 milyon insana ulaşmayı hedefleyen Kızılay, yaptığı çalışmalarla bu amacına ulaşmış oldu. Açıklamayı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptı. 

Kerem Kınık, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ramazan ayında bu hilalin altında buluştuk. Türkiye’de 81 ilde ve 35 farklı ülkede 9 milyon 524 bin 500 insana desteklerinizle yardım ulaştırdık. Bu başarı Türkiye’nin. Destekçilerimize yürekten teşekkürler."


Kınık'ın paylaşımında, çalışmalarla alakalı detayları içeren bir görsel de yer aldı.

"Ramazan'da bu Hilal'in altında buluştuk" başlığıyla hazırlanan görselde, "İftarlar", "Bayram Harçlığı", "Kıyafet Yardımı", "Nakit Yardımları" ve "Gıda Kolisi Yardımları" gibi başlıklarla yapılan yardımların içerikleriyle ilgili bilgiler açıklandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ramazan, Kızılay, kerem kınık
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