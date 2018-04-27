Kızıl çifti, organik yoğurt satarak geçimini sağlıyor

Aksaray'da yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Kızıl, dedesinden kalan mesleğini 66 yaşındaki eşi Döne Kızıl ile sürdürüyor.

Günde yaklaşık 12 saat emek vererek, yayladaki koyunların sütünden yaptıkları organik yoğurtları satıyorlar. Geçimlerini böyle sağlıyorlar.

Kızıl çifti, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor. Eskil ilçesine bağlı Büyükerdoğdu Yaylası'ndan gelen 300 koyunu sağarak, sütlerini kovalara dolduruyor.

Döne Kızıl, "Yaylaya gönderdiğim koyunları her gün mandırada sağıyorum. Daha sonra elde ettiğim sütü kazanlarda ısıttıktan sonra yoğurt haline dönüştürüyorum. Bu oldukça uzun bir süre alıyor" diyor.

Sütü, geleneksel yöntemlerle bahçelerine kurdukları kazanlarda kaynatıyor ve ardından mayalayıp soğuk suda bekletiyor.

Çift, yapıkları yoğurdu her gün, yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek geldikleri şehir merkezindeki müşterilerine ulaştırıyor.

Birçok yerden talep görüyor

Döne Kızıl, yoğurtlarının tamamen doğal olmasından dolayı birçok yerden talep gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Birçok faydalı ot bu yaylalarımızda bulunuyor. Koyunlardan elde ettiğimiz sütten yaptığımız doğal yoğurtlar oldukça fazla talep görüyor. Yoğurdumuza Ankara, Konya ve Aksaray'dan çok fazla talep geliyor. Günde 300 litre sütten yaptığımız yoğurdumuz için talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA