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Buradasınız : » » Kimsesiz çocuklar için "Vosvos Şenliği"

Kimsesiz çocuklar için "Vosvos Şenliği"

Samsun İHH İnsani Yardım Derneği ve Samsun Vosvos Kulübü, kimsesiz çocuklar için Vosvos Şenliği düzenledi.

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Kimsesiz çocuklar için &quot;Vosvos Şenliği&quot;

Araçlarını renkli balonlarla süsleyen vosvos sahipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda, anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla buluştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, çocuklarla vosvosa binerek meydanda tur attı. Çocuklara daha sonra vosvoslarla şehir gezisi yaptırıldı.

Batıpark'ta son bulan etkinlikte çocuklar açık havada piknik yaptı, palyaçolarla eğlendi.

Samsun İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Başkanı Sakine Okudan, etkinliğin "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Kentte bu kapsamda 20 proje gerçekleştireceklerini ifade eden Okudan, "Bu projelerde yaklaşık 950 civarında yetim çocuğumuz olacak. Bugün bu projelerden dördüncüsü olan Vosvos Şenliği'ni düzenledik. Çocuklarımız mutlu olsun istedik. Yetim çocuklarımız için bu tip etkinlikler yapıyoruz. Bizler 'Yetim gülerse dünya güler' sloganıyla yola çıktık. Bugün de çocuklarımızın yüzünü güldürdük, etkinliğimizden çok mutlu oldular" diye konuştu.

Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Ümit Suluova da, çocukları mutlu etmek için etkinliğe 20'den fazla araçla destek verdiklerini söyledi.

Her zaman sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini dile getiren Suluova, "Tekerimiz her zaman iyiye, güzele ve sevgiye döner. Çocuklarımız bizim çocuklarımız. Onlar gülerse dünya güler. Çocuklarımızın mutlu olması bizleri de mutlu etti" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yetim Dayanışma Günleri, vosvos şenliği, Samsun, İHH
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