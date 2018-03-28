Kimlik, pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÅŸlemlerinde ayrÄ± belge dÃ¶nemi sona eriyor



Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 'Pasaport ve SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ ve Ä°ÅŸlemlerin Devir TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, teknolojinin getirdigÌ†i kolaylÄ±klar karsÌ§Ä±sÄ±nda eskinin alÄ±sÌ§kanlÄ±klarÄ±nda Ä±srar etmenin, zaman, mekan ve mali aÃ§Ä±dan israf olduÄŸunu belirtti.

Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi baÅŸvuru noktalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, "TuÌˆrkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, pasaport, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi isÌ§lemleri aynÄ± yerde yapÄ±lacak oldugÌ†u icÌ§in soÌˆz gelimi vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n birden fazla belge icÌ§in basÌ§vuru yapmasÄ± gerektigÌ†inde ayrÄ± ayrÄ± belge sunmak zorunda kalmayacak" dedi.

BakanlÄ±k olarak yaklasÌ§Ä±k 1,5 yÄ±ldÄ±r icÌ§ yapÄ±da yeni bir anlayÄ±sÌ§ ortaya koyduklarÄ±nÄ± vurgulayan Bakan Soylu, yeni dÃ¶nemi entegrasyonu, koordinasyonu, hizmet kalitesini ve kamu verimliligÌ†ini artÄ±rmak, oÌˆnemli konularda politika belgeleri olusÌ§turmak, sistemi performans oÌˆlcÌ§me ve izleme uÌˆzerine kurgulamak, teknolojik ve besÌ§eri kabiliyetleri yÃ¼kseltmek ÅŸeklinde 5 temel ilke uÌˆzerine planladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Soylu, bu kapsamda BakanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± hizmetlerin yapÄ±sÄ±nda degÌ†isÌ§iklikler ve sadelesÌ§tirmeler yapmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bu hizmetler iÃ§in istenen toplam 2 bin 185 belgeden 754'Ã¼nÃ¼ kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, bÃ¶ylece 2016 verileriyle hesapladÄ±gÌ†Ä±nda 75 milyon 777 bin TuÌˆrk lirasÄ± tasarruf saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

BaÅŸvuru nokta sayÄ±larÄ± arttÄ±

Pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgeleri isÌ§lemlerinin Emniyet Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ'nden NuÌˆfus Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ'ne devrinin de kamu verimliligÌ†inin artÄ±sÌ§Ä±na doÌˆnuÌˆk bir yaklasÌ§Ä±mÄ±n uÌˆruÌˆnuÌˆ olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu degÌ†isÌ§iklik sayesinde hem vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± hizmet almasÄ±nÄ± temin ediyoruz, hem de emniyet tesÌ§kilatÄ±mÄ±zÄ±n buÌˆro isÌ§i yuÌˆkuÌˆnuÌˆ azaltarak asli goÌˆrevi olan kolluk hizmetlerine daha fazla enerji ve kapasite ayÄ±rmasÄ±nÄ± temin etmisÌ§ oluyoruz. YapÄ±lan bu duÌˆzenlemeyle pasaport basÌ§vuru noktasÄ± 503 merkezden 761 merkeze, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi basÌ§vuru noktasÄ± ise 596 merkezden 690 merkeze cÌ§Ä±kmÄ±sÌ§ olacak. Yani vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n pasaport ve ehliyet alma noktalarÄ±na eriÅŸebilirliÄŸini artÄ±rdÄ±k ve hizmet yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin hemen hemen bÃ¼tÃ¼n uÃ§ noktalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Nereden nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ± alÄ±nÄ±yorsa vatandaÅŸÄ±mÄ±z gidecek oradan rahat bir ÅŸekilde pasaportunu ve ehliyetini alabilme kabiliyetine sahip olabilecektir. Bu Ã¶nemli bir avantajdÄ±r. Bir oÌˆnemli avantaj da vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayacak olmasÄ±dÄ±r. 2 Nisan'dan itibaren tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerimize basÌ§vuru yapÄ±lacak. TuÌˆrkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, pasaport, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi isÌ§lemleri aynÄ± yerde yapÄ±lacak oldugÌ†u icÌ§in soÌˆz gelimi vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n birden fazla belge icÌ§in basÌ§vuru yapmasÄ± gerektigÌ†inde ayrÄ± ayrÄ± belge sunmak zorunda kalmayacak."

NÃ¼fus, ehliyet ve pasaport verilerinin birbirleri iÃ§in de kullanÄ±labileceÄŸini anlatan Soylu, kurumlar arasÄ±nda saÄŸlanan entegrasyon sayesinde vatandaÅŸlardan belge istenmeyeceÄŸini, sistem Ã¼zerinden temin edileceÄŸini kaydetti.

Soylu, yeni sistemle vatandaÅŸÄ±n bir kere alÄ±nan parmak izinin, nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde yapÄ±lacak diÄŸer iÅŸlemlerde sadece teyit edileceÄŸini belirtti.

1 milyon 220 bin araÃ§ tescil ve devir iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±

AraÃ§ tescil ve devir iÅŸlemlerinin 1 Åžubat itibarÄ±yla noterlere devredilmesiyle elde edilen kazanÄ±mlara da deÄŸinen Soylu, bugÃ¼ne kadar 1 milyon 220 bin iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

Soylu, Mekansal Adres KayÄ±t Sistemi'nin hayata geÃ§irilmesiyle de Ã§ok Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde edileceÄŸini vurgulayarak, "BugÃ¼ne kadar 20 milyon 500 bin yeni kimlik verilmiÅŸ oldu. Bu sene hedefimiz de 20 milyondur" diye konuÅŸtu.

Kaynak: AA