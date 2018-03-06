Kimi yeni nesiller yetiştiriyor kimi hayat kurtarıyor

65 yaşındaki Ayşe Durgun, Kırklareli'de temizlik işçisi olarak çalışıyor.

İstanbul'da yaşamını sürdürürken eşini, daha sonra da kanser nedeniyle kızını kaybetti. Çıkan yangında evi kullanılamaz hale geldi, ikinci eşi de felç oldu.

Kırklareli'de "Ayşe teyze" olarak bilinen Durgun, ilerleyen yaşına rağmen evinin geçimine katkı sağlamak için Kırklareli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyor. Şafak sökmeden temizlik malzemelerini almak için şantiye yollarına düşüyor.

Durgun'a göre, kadınlar her türlü işte çalışabilir. Önemli olan azim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlar için bir fırsat olduğunu anlatan Durgun, kadınların bir gün de olsa ön planda tutulduğunu ve kendilerine dikkat çekildiğini söyledi.

''Kadınlar hayatın her alanında başarılı olabilir''

Seval Ciner, Kırklareli'deki 112 Acil Sağlık ekibinin tek kadın şoförü ve acil tıp teknisyeni.

Ciner, hayat kurtarabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

"2 çocuğum var. Zaman zaman hem iş hem ev zor oluyor ama hiçbir zaman pes etmiyorum. Bazen tabii evde acaba eksik kalıyor muyum diye düşünüyorum ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum."

Ciner, kadınların hayatın her alanında başarılı olacağını kendine ilke edinerek çalıştığını anlatıyor.

''Zorluklara göğüs germemiz gerekiyor"

Kırklareli Fen Lisesi Müdürü Nurşen Turgut da, 24 yıllık öğretmenlik mesleğinde Türkiye'nin birçok ilinde öğrenciler yetiştirdi.

Mesleğine Elazığ'da başladığını anlatan Turgut, bir kadın olarak hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.

Mesleğine ilk başladığı yıllarda birçok sıkıntı yaşadığını dile getiren Turgut, ailesinden kilometrelerce uzakta çalıştığını ve özlem duyduğunu anlattı.

Nurşen Turgut, kadınları iş hayatında görmekten çok mutlu olduğunu söylüyor.

''Mesleğime başladığımda annem hastaydı. Her yıl tayinimi istiyordum ama olmuyordu. Zorluklara göğüs germemiz gerekiyor. 6,5 yıl Elazığ'da görev yaptım. Orada hem öğretmen hem anne hem yönetici hem de hizmetliydim. Bir öğretmen okulunun her şeyidir. Yılda beş defa memleketime gelir giderdim. Bir Ramazan Bayramında ise gelemedim ve çok üzüldüm. O bayramı hiç unutamam, ailemden uzak ilk bayramım olmuştu.''

"Kadın arkadaşlarıma çalışmalarını öneriyorum"

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Leyla Kuşdemir ise, iki yıldır zabıta teşkilatında görev yapıyor.

Kuşdemir, iş hayatına astsubay olarak başladı. Ardından zabıta teşkilatına geçen Kuşdemir, görevini en iyi şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kuşdemir, tüm kadınların çalışması gerektiğini vurguluyor.

"Vatandaşlarımız da karşısında kadın bir memuru gördüğünden mutlu oluyor. Biz de bundan keyif alıyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz ama hepsinin üstesinden geliyoruz. Kadınlar olarak hayatın her alanındayız. Kadın arkadaşlarıma çalışmalarını öneriyorum. Evde oturmak insana hiçbir şey kazandırmıyoruz."

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Sümeyra Kocaoğlu, Kübra Müezzinoğlu, gazeteci Nuket Nazlı ile hakemlik görevini sürdüren Sema Süer de hemcinsleri gibi iş hayatındaki başarılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA