Kıbrıs gazileri 43 yıl sonra buluştu

Kıbrıs Barış Harekatı'nda TCG Ertuğrul'da görevli gaziler, 43 yıl aranın ardından görevli oldukları geminin adını taşıyan çıkarma gemisini ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nda TCG Ertuğrul'da görevli gaziler, Aksaz Deniz Üssü'ne gitti.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında gaziler, tatbikat için üsse gelen TCG Ertuğrul (L-401) çıkarma gemisini ziyaret etti.

TCG Ertuğrul ile 43 yıl aradan sonra yeniden buluşan gaziler onuruna gemide yemek düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte gaziler, hatırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.