Kep atma sevincini 30 yıl sonra yaşadılar

Antalya'da Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilk mezunlarının 30. yılı kutlama ve mezuniyet töreni" düzenlendi.
Törene, fakültenin ilk mezunlarının yanı sıra Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, bazı öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.
Fakültenin ilk yıllarının ve öğrencilerin tanıtıldığı törende, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.
Törende, mezunlara ve törenin düzenlenmesinde katkısı bulunanlara plaket verildi. Daha sonra fakültenin ilk mezunları biniş giyip, kep attı.
Kaynak: AA