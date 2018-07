Kendisi gibi engelliler için araç üretiyor

Henüz 2 yaşındayken tedavi sürecinde yapılan yanlış iğne sebebiyle felç kalan 49 yaşındaki Ahmet Gezer, zaman içinde hayata küsmek yerine daha sıkı sarıldı.

Küçük yaşlarda motosiklet tamircisi olarak çalışmaya başlayan Gezer, kendisi gibi engellilerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için engelli araçları üretmeye karar verdi.

Kendisine ait iş yerinde engelli araçları üretimi ve tamiri yapan Gezer, kısa süre sonra kentteki engelliler için aranan bir usta oldu.

Gezer, motor ustalığının zor bir meslek olduğunu ancak insanın istemesi halinde her şeyi başarabileceğini anlattı.

Fiziksel özelliğinin kendisi için önemli olmadığını belirten Gezer, "Günlük hayatta çok sıkıntılar yaşadım, otobüse binemedim, ulaşımda sıkıntı yaşadım. Sonra düşündüm, ben ne yapabilirim de engelli arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırabilirim diye. Engelli olunca sürekli hayatımı nasıl kolaylaştırabilirim diye düşünüyorsun. Daha sonra arkadaşlarımın yardımıyla 1990 yılında ilk aracımı yaptım, o günden beri engelli arkadaşlarımın hayatını kolaylaştıracak araçlar yapıyorum" diye konuştu.

"Bende başarılamaz veya imkansız diye bir şey yoktur"

Gezer, iş yerine gelen müşterilerinin kendisini çalışırken gördüğünde şaşırdığını ifade ederek şunları anlattı:

"Engelli aracımı tamire götürdüğümde ustaların ilgilenmemesi de beni bu mesleğe yönlendirdi. Deneme, yanılma yöntemiyle araçları söktüm, taktım ve ustalığa başladım. Bende başarılmaz veya imkansız diye bir şey yoktur. O imkansızı başarabilmek için çok uğraşman, çok fedakarlık yapman gerekir. Uykusuz kalırsın, aç kalırsın, cebindeki son parayı hayalini gerçekleştirmek için harcansın ama başarırsın. Bizim Türk milleti olarak, kalkınma adına en ufak şansları bile değerlendirmemiz gerekiyor. 'Bu engelli, bu bir iş yapamaz' demeyeceksin. Her insanın başarılı olduğu bir alan vardır."

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum"

Gezer, engeline rağmen kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürmeye çalıştığını vurguladı, hayatı boyunca hazır olan hiçbir şeyi sevmediğini söyledi.

"Hep emek vererek alın teriyle kazanmak istedim" diyen Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben burada bir engelli aracını her şeyini kendim yaparak sıfırdan çıkarıyorum. Montajı, kaynağı, kaportası, boyası... Her şeyini tek başıma yapıyorum. Tekerlekli sandalye, akülü araç, engellilerin günlük yaşamda kullanacağı araçların hepsini, burada kendim anahtar teslim yaparım. Ben bu yola bir amaç için çıktım. Şu an araç üretiyorum ancak, bu işin seri üretimini yapmak, hem engelli arkadaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum."

"Engellilerin neler çektiğini iyi anlıyorum"

Gezer, engelli bireylerin mutlaka başarılı olacağı bir iş olduğunun altını çizdi ve en büyük hedefinin işini büyütmek ve iş yerinde engellileri istihdam etmek olduğunu dile getirdi.

Gezer, "Onları yardıma muhtaç insan olmak değil de üreten ve yardım sağlayan insanlar haline getirmek ve beraber bir şeyler başarmak istiyorum. Ben de engelliyim ne çektiklerini çok iyi biliyorum. Seri üretime geçip, uygun fiyatlarla, araçlar üretmek istiyorum. Devlet yetkililerinden daha büyük bir üretim alanı kurmak için destek bekliyorum. Kredi olarak destek verirlerse üretim yapar borcumu öderim ve ülke ekonomisine katkı sağlarım" dedi.

Bedensel engelli Seyfettin Mert ise, engelli aracını Gezer'in yaptığını söyleyerek, "Ahmet usta bizim için bir şans, engelli engellinin halinden anlar, diğer ustalar gibi olmuyor, bizim yaşadığımız sıkıntıları kendi de yaşadığı için biliyor ve ona göre ilgileniyor, bizim için çok büyük bir nimet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA