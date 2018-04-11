Kenan Kesmen eskiden dolmuş tamircisiydi, bugün klasik otomobil ustası oldu

Kenan Kesmen 10 yaşında başladı otomobil tamir etmeye. Babası ustaydı, o da çıraklığını yaptı. O yıllarda atölye, dolmuşçuların uğrak yeriydi; kocaman Amerikan arabalarını onarır, bakımını yaparlardı.

Sonra Amerikan arabalarının dönemi sona erdi. Dolmuşlar birer birer yeni otomobillerle değişti. Eskiler gözden düştü. Bir çoğu hurdaya gitti, bir kısmı o dönemde hala yollarda olanlara yedek parça oldu. Bugünlerde bir avuç kaldılar. Sahipleri onlara gözleri gibi bakıyor.

Kenan Usta da otomobillerle birlikte değişti. Eskiden tamirciydi, bugün klasik otomobillerin en bilinen ustalarından biri. İyi durumda olanların bakım onarımlarını yapıyor, nerdeyse hurdaya çıkmak üzere olanları ise yenileyip hayata döndürüyor.

Bir dönemin dolmuşları, bugünün klasikleri

Kenan Usta'ya göre bu araçlarda onu en çok etkileyen şey kullanıldıkları dönemdeki hayata katkıları, anılardaki rolleri.

"Bu araçlarla dolmuşçuluk yapılmış, hasta taşınmış, pikniğe gidilmiş, düğün arabası yapılmış. Aslında bu araçlar hayatın bir parçasıdır. Bu araçlar özel araçlar. Tamir ederken de kullanırken de çok mutlu oluyoruz."

Kenan Kesmen bu araçların tarihi eser niteliğinde olduğunu, tarihi yapılar nasıl korunuyorsa aynı şekilde korunmaları gerektiğini söylüyor.

Parça bulmak çok zor

Yenileme sırasında ustaları en çok zorlayan süreç parça temini. Yedek parçalar genelde yurt dışından getiriliyor. Ancak bir kısmını Amerika’da bulmak bile zor. Eğer bir parça bulunamıyorsa sıfırdan imal ediliyor.

Klasik otomobillerle ilgilenen usta sayısı, iki elin parmağını geçmiyor artık. Zira klasiklere ilgi, masraflarını göze alan kişi sayısı az olduğu için düşük. Klasik otomobil sahibi olmak neredeyse bir zenginlik göstergesi. Nüfus genç ve gençler modern, spor otomobilleri seviyor. Durum böyle olunca usta da yetişmiyor.

Kenan Usta herşeye rağmen, klasik otomobil tutkusunu ömrünün sonuna kadar devam ettirmeye kararlı olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Onlar yenilenirken ben de yenileniyorum."

Haber: Serhan Sevin