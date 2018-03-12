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Buradasınız : » » Kekeme genç 3 ayda hafız oldu

Kekeme genç 3 ayda hafız oldu

Kayseri'de yaşayan 18 yaşındaki kekeme lise öğrencisi Zekeriya Veziro, 3 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

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Kekeme genç 3 ayda hafız oldu

Melikgazi Müftülüğüne bağlı Ahmet Poyraz Kur'an Kursu'nda eğitim gören lise öğrencisi Zekeriya Veziro, 3 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İl Müftüsü Şahin Güven, makamında kabul ettiği Veziro'yu kutladı.

Veziro, anne ve babasının da bulunduğu ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu.

Güven, Veziro'nun mutluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kekemeliğine rağmen kısa sürede hafız olan olan Veziro'yu tebrik eden Güven, şunları söyledi:

"Zekeriya, 18 yaşında ve açık lisede okuyan bir öğrencimiz. Zekeriya, 3 ay içerisinde hafızlığını bitirdi. Bu aslında ülkemiz ve şehrimiz açısından bir rekor. Güzel bir şekilde hafızlığını tamamlaması sebebiyle kendisini hem tebrik etmek hem de gençlerimizi teşvik etmek için böyle bir program düzenlemeyi uygun gördük. Ben, çocuklarını hafız olması için getirip veren anne babayı tebrik ediyorum. Bütün gayretini göstererek 3 ay gibi kısa bir sürede hafız olan Zekeriya kardeşimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kur'an-ı Kerim, kayseri, hafız
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