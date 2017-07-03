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Kefal yumurtaları 500 liradan satışa sunuluyor

Sinop'ta balıkçılar tarafından kefalin yumurtalarının tuzlanıp, kurutulmasıyla hazırlanan havyarlar, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

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Kefal yumurtaları 500 liradan satışa sunuluyor

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan kefal yumurtalarının tuzlanıp, kurutulmasıyla hazırlanan havyar, kilogramı 500 liradan tezgahlarda yerini alıyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, havyarların genellikle 20 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında hazırlandığını söyledi.

Denizlerde kefal balığının giderek azaldığını ve bu nedenle havyar fiyatlarının her geçen yıl arttığını ifade eden Gündoğdu, havyar yapmanın hem zahmetli hem de zaman isteyen bir iş olduğunu vurguladı.

Gündoğdu, balıklardan alınan yumurtaların önce tuzlandığına, sonra kurutularak satışa hazır hale getirildiğine işaret ederek, "Zahmetin fazla olması aynı zamanda çok değerli olmasından ötürü kilogramını 500 liradan satışa sunduk. Daha önce tüketen vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Ancak fiyatı yüksek olduğu için genellikle gram usulü satılıyor." diye konuştu.

Gündoğdu, büyük işletmelerce de satın alınan havyarların kısa sürede tükenmesini beklediklerini kaydetti.

Etiketler: sinop, kefal, havyar
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