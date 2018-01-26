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Buradasınız : » » Kedisine sarılıp evinin yanmasını izleyen Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Kedisine sarılıp evinin yanmasını izleyen Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve kucağındaki kedisiyle gündeme gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Kedisine sarılıp evinin yanmasını izleyen Ali Dede hastaneye kaldırıldı

17 Ocak'ta, Mudurnu'ya bağlı Ordular köyünde sobasını benzin dökerek tutuşturmak isterken çıkan yangında evini kaybeden ve kent merkezindeki oğlu Ahmet Meşe'nin yanında kalan Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Kontrollerin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Meşe'nin tedavisi sürüyor.

Ali Meşe'nin oğlu Ahmet Meşe, "Babamda öksürük vardı ve göğsü dolmuş durumdaydı. Hastaneye getirmeden önce tansiyonu yüksekti. Yapılan muayenenin ardından tansiyonu normale döndü ve sağlığı iyiye doğru gidiyor. Sadece öksürüğü kaldı." diye konuştu.

Ahmet Meşe, babasının hastanedeki tedavisinin birkaç gün süreceğini, babasının sağlığına kavuştuktan sonra hastaneden çıkartılacağını belirtti.

Ali Meşe de iyi olduğunu, öksürüğün geçmediğini, iyileşene kadar hastanede kalacağını söyledi.

Mudurnu ilçesinde 17 Ocak'ta çıkan yangında evini kaybeden 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yanan evinin önünde alevlerin arasından kurtarılan kedisini kucağına alarak sevmesi fotoğraflara yansımıştı. Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

Kedisine sarılıp evinin yanmasını izledi

Ali dede kedisinden sonra yeni evine de kavuşuyor

Kaynak: AA 

Etiketler: Bolu, ali meşe, kedi
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