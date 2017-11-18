Kediler için her sabah balık avına gidiyor

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası emekli memur Ali Sayın, 20'si kendisine ait, 15'i de sokaklarda yaşayan 35 kedinin bakımını yapıyor.

Sayın, her sabah evinden 1 kilometre uzaktaki Çoruh Nehri'ne kedileri için oltayla balık avlamaya gidiyor. Nehirden tuttuğu balıklarla dönen Sayın'ı, sokağın başında kediler karşılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden 21 yıl önce emekli olduktan sonra hayatını kedilerine adadığını dile getiren Sayın, ölene kadar da kedilere bakacağını ifade etti.

Emekli maaşının çoğunu, kedileri için kasaptan aldığı ciğer, et ve işkembe ile sakatatlara harcadığını belirten Sayın, şöyle konuştu:

"Kedilerim olmadan yapamam. Çoruh Nehri'nin geçtiği vadiden yıllardır kedilerim için balık tutuyorum, kedilerimin rızkını bu sudan topluyorum. Günlük en az 15- 20 balık tutuyor, kasaptan et veya ciğer alarak kedilerin karınlarını doyuruyorum. Çoruh Nehri'nin suyu velinimetim, kedilerim de askerim. Arada bir de hanımın yemeklerinden çalıp kedilerime yediriyorum."

Kedilerin karnını doyurmadan rahat edemediğini anlatan Sayın, hayvanların bir kısmının kendi evinde, bir kısmının da komşularının terk ettiği virane evde kaldığını belirtti.

"Kedilerin karnı doyunca kendimi mutlu hissediyorum"

Sayın, "Bir kedim vardı, ismi 'Pamuk.' O büyüdü, yavru doğurdu, kedi sevgim iyice arttı. Bu kediler beni metrelerce uzakta gördüğünde hemen koşarak yanıma gelir. Kedilerin karnı doyunca kendimi mutlu hissediyorum. İnsanlar hayvanları dövmesinler, ellerinden geldiğince onlara baksınlar." diye konuştu.

Ali Sayın'ın eşi Selvi Sayın da hayvanları sevdiğini, kedilerin kendilerine arkadaş olduğunu söyledi.

Kaynak: AA