  • 16 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kedi çay ocağının çekmecesinde yavruladı

Kedi çay ocağının çekmecesinde yavruladı

Siirt'te arkadaşına ait çay ocağında çalışan Alaattin Tanık, peçete almak için açtığı çekmecede bir kedinin 4 yavru dünyaya getirdiğini gördü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kedi çay ocağının çekmecesinde yavruladı

Alaattin Tanık, kedilere zarar gelmemesi için durumu Siirt Belediyesi'ne bildirdi.

Tanık, Ramazan Bayramı dolayısıyla arkadaşına yardım etmek için çay ocağına geldiğini söyledi. Açtığı çekmecede kedi ve dünyaya getirdiği 4 yavruyu görünce şaşırdığını anlatan Tanık, kedinin çekmeceye nasıl girdiğini bilmediğini belirtti.

Alaattin Tanık, "Kedinin nasibinde doğumu çekmecede yapmak varmış. Normalde bugün iş yerini açmayacaktı arkadaşım. İyi ki de gelip açmış. Böyle hayırlı bir bayram gününde bu olayla karşılaştık, Biz de şaşırdık" dedi.

Tahsin Kaya da kedi ve yavrularına imkanları olsa bakmak istediklerini ancak iş yerinde bunun uygun olmayacağını belirterek "Belediye inşallah kedi ve yavrularının bakımını üstlenecek" dedi.

Bir süre sonra çay ocağına gelen belediye ekipleri, kedi ve yavruları bakımları yapılmak üzere teslim aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yavru kedi, Siirt, hayvansever
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER