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Buradasınız : » » Keçilerine türkü söyleyen çoban, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Keçilerine türkü söyleyen çoban, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Rize'de keçi çobanlığı yapan 25 yaşındaki Ali Güney'in türkü söylerken hayvanların etrafında toplanmasını yansıtan görüntüler, beğeni topluyor.

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan 25 yaşındaki Ali Güney, ağabeyi İbrahim Güney ile keçileri barınaktan alarak otlatmaya götürürken, türkü söylemeye başladı. Bu sırada keçilerin yanına yaklaştığını fark eden Güney, o anları cep telefonuyla da kayıt altına aldı.

Güney, daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü, binlerce kez paylaşıldı ve izlendi.

Uzun yıllar çobanlık ile geçimini sağlayan babasının yaşlanmasının ardından çobanlık yapmaya başlayan Güney, mesleğini 10 yıldır icra ediyor.

2 yıldır da ağabeyine destek verdiğini belirten çoban, hayvanları çok sevdiğini ve onların yanında mutlu olduğunu şöyle anlattı: 

"Hayvanların yanında türkü söylemek bana keyif veriyor. Türkü söylerken beni dinlediklerini hissediyorum. Onlar da bunu bana yansıtıyor gibi. Mutlu olduklarını hissedince onlara türkü söylemek bana da keyif veriyor. Yıllardır onlarla birlikteyiz. Bazı sözlerimi anladıklarını davranışlarından görüyorum."

Güney, paylaşımı ile ilgili sosyal medyadan bu kadar geri dönüş beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok güzel mesajlar geliyor. Son olarak sosyal medyada 280 binin üzerinde izlenme ve 5 bin paylaşım olduğunu gördüm. Yapılan yorumlar da çok hoşuma gitti. Kimileri 'Keçilere fısıldayan adam' diye yorum yapmış. Çok daha güzel yorumlar da var. Benim sayfamdaki beğenilerin yanı sıra çok sayıda farklı Karadeniz sosyal medya sayfası da görüntümü paylaştı. Beğeni son derece yüksek ve güzel yorumlar, tepkiler alıyorum. Bu kadar paylaşılıp bu kadar tepki alacağını beklemiyordum. Bir nevi kendi yaşamımı ve hayvanlara olan bağlılığımı anlatmaya çalıştım."

Kaynak: AA

Etiketler: türkü, rize, keçi, Çayeli
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