Kazalarda 1 yılda 3 bin 530 kişi hayatını kaybetti

2017 yılında 320 bin 764'ü yerleşim yerlerinde, 89 bin 603'ü bu yerlerin dışında olmak üzere 410 bin 367 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 2 bin 866'sı ölüm, 179 bin 558'i yaralanma ve 227 bin 943'ü yaralanma ve ölüm olmadan hasarla sonuçlandı. Ülke genelinde geçen yılki kazalarda 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken 303 bin 663 kişi yaralandı.

Kazalarda 54 bin 886 kayıtla "yandan çarpma", ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 171 ile "yayaya çarpma" ve 26 bin 677 ile "yoldan çıkma" takip etti.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 75 bin 209'u "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", 25 bin 33'ü "kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak", 16 bin 295'i de "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak"tan oluştu.

En çok kaza İstanbul'da gerçekleşti

Otomobil, kamyonet ve motosiklet, trafik kazalarına en çok karışan araç türleri arasında yer aldı.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazaları ile can kaybının en çok yaşandığı il, 15 bin 492 kazada 211 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu. İkinci sıradaki Ankara'da ise can kaybı ya da yaralanmanın olduğu 12 bin 354 trafik kazasında 180 kişi yaşamını yitirdi.

En çok kaza ve ölümün kayıtlara geçtiği diğer iller ise sırasıyla İzmir, Antalya ve Konya oldu.

3 milyar liraya yakın ceza kesildi

Polis ekiplerince, trafik kurallarına uymadıkları ve eksiklikleri olduğu gerekçesiyle yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına geçen yıl 2 milyar 818 milyon 752 bin 396 lira ceza kesildi.

Geçen yıl 114 bin 889 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 185 sürücüye de 5 kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 2017'de bir milyon 55 bin 110 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA