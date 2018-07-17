Kazakistan'da engelli çocuklar eğitimle sosyalleşiyor

Kazakistan'da Astanalı Kamila Rollan ve Sabina İsmayilova, kurduları kapsayıcı eğitim merkezinde Down sendromu, otizm ve serebral felç ile işitme engeli bulunan çocukları sosyalleştirmeye çalışıyor.

Engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyorlar

Kamila Rollan, öğrenciyken hayırsever kuruluşlarında gönüllü çalıştığını, hastanelerde gösteriler düzenleyerek çocukları eğlendirdiğini söyledi.

Hastanede tanıştığı annelerin, engelli çocuklarının hayatının ne kadar zor olduğunu anlattıklarını belirten Kamila Rollan, "Her birinin hikayesi diğerinden daha da üzücüydü. O zaman fiziksel ve zihinsel engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamaya karar verdim ve engellilere kapsayıcı eğitim alanında yüksek lisans yaptım." dedi.

"Engelli çocukların kimseye bağımlı kalmaması için çalışıyoruz"

ABD'de staj yapan Rollan, orada tanıştığı İsmayilova ile geçen yıl Astana'da fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar için eğitim merkezi açtıklarını anlattı.

"Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar için akademik eğitimler ile tiyatro dersleri veriyoruz. Engelli çocukların, kimseye bağımlı kalmaması için becerilerini geliştiren teknolojileri kullanma yönünde çalışıyoruz."

40'ın üzerinde engelli çocuk eğitim görüyor

Kamila Rollan, seminer ve eğitimler düzenleyerek engellilere yönelik öğretmenler de yetiştirdiklerini söyledi.

Rollan, merkezde şu an 40'ın üzerinde Down sendromu, otizm ve serebral felç hastası ile işitme engelli çocuğun eğitim gördüğünü, 100 civarında çocuğun da merkezde eğitimini tamamladığını belirtti.

"Çocuklara toplumun parçası olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz"

Rollan, merkezde çocukların ilgi alanını geliştiren eğitim modeli uyguladıklarını ifade etti.

"Anneler, merkezimizde eğitim alan çocuklarının okulda daha da başarılı olduğunu söylüyor. Derslerimiz daha çok oyun tarzında geçiyor ve eğitim sistemimiz daha çok dostluk üzerine kurulmuştur.

Çocukları sosyalleştirerek onlara toplumun bir parçası olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz."

"Sağlıklı çocuklar gibi eğitim alabilir, meslek sahibi olabilirler"

Kamila Rollan, toplumda fiziksel ve zihinsel engelli çocukların dünyasının farklı, onlarla anlaşmanın zor ve engelli çocuk sahibi veya bir engelliyle arkadaş olmanın utanç verici olduğu gibi klişelerin bulunduğuna ve bunların çocukların sosyalleşmesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Engellilerle ilgili toplumdaki klişeleri yıkmaya yönelik projeler yürüttüklerini anlatan Rollan, "Toplumdaki bariyerler olmazsa fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar sağlıklı çocuklar gibi eğitim alabilir, bir meslek sahibi olabilir veya spor yapabilir." dedi.

"Engellilerle çalışma deneyimimizi paylaşmaya hazırız"

Sabina İsmayilova da hükümetin normal liselerde fiziksel ve zihinsel engelliler için sınıflar açılması yönündeki çalışmalarını desteklediklerini, engelli çocuklarla çalışma deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Liseyi bitiren engellilerin, mesleki eğitim veya iş bulmak gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirten İsmayilova, "19 yaşındaki bir Down sendromlu kız merkezimizde eğitim aldı ancak mesleki eğitimi olmadığı için hiçbir yerde çalışamıyor. Çocukların çalışmasını ve geçimini sağlamalarını desteklemek istiyoruz. İleride merkezimizde çocuklara meslek edindirmeyi de planlıyoruz." dedi.

"Kırsal kesimlere de ulaşmak istiyoruz"

İsmayilova, hükümetten beklentilerinin, engellilere iş imkanlarının sağlanması konusunda projeler üretmek olduğunu söyledi.

İsmayilova ayrıca, eğitim merkezinin sadece Astana’yı kapsadığını, gelecekte Karagan ve Kostanay kentlerinde de şube açmayı planladıklarını, ayrıca kırsal kesimlere de ulaşmak istediklerini anlattı.

Kaynak: AA