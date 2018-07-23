Kazak hostes Türk yolculara Türkçe hizmet veriyor

Kazakistan Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Turizm Bölümü mezunu 25 yaşındaki Kasiyet Şıngısbayeva, Orta Asya bölgesinin önde gelen havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor.

"Türkçe öğrenmek istiyordum"

Türkçe bilmesi nedeniyle daha çok İstanbul uçuşlarında görev alan Şıngısbayeva, Türkiye'den yolculara ana dillerinde hizmet sunuyor.

Şıngısbayeva, üniversitedeyken Astana’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin hizmet verdiğini öğrendi.

"Burada Türkçe öğretildiğini duydum. Zaten Türkçe öğrenmek istiyordum. Bu isteğim de Türkçe'yi öğrenmeye vesile oldu. Türkçe'yi kendime yakın hissettim. Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, dinimiz ve dilimiz aynı."

"Türk misafirperverliği hissediliyor"

Astana'da Yunus Emre Enstitüsü olmasaydı Türkçe'yi öğrenme imkanına sahip olamayacağını söyleyen Şıngısbayeva, "Enstitüye girdiğinizde Türk misafirperverliği hissediliyor. Türk çayı ikram ediliyor. Bu tür şeyler insanlarda Türk dili ve kültürünü öğrenme isteği uyandırıyor" dedi.

"Türkçe diziler seyrettim, kitaplar okudum"

Şıngısbayeva, merkeze kaydolmasının ardından iki ayda Türkçe konuşmaya başladığını, sonra A2 seviyesini başarıyla bitirdiğini anlattı.

Çalışmak zorunda kaldığı için Türkçe kursunu bıraktığını ifade eden Şıngısbayeva, "Evde Türkçe çalışmaya başladım. Diziler seyrettim. Türkçe kitaplar okudum. Ancak YEE ile bağımı koparmadım. Boş zamanlarımda ziyaret ettim. Türkiye’den gelen misafirlere rehberlik yaptım, konuşma becerilerimi geliştirdim" dedi.

Kasiyet Şıngısbayeva, YEE'nin yaptığı Türkçe Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla geçerek, ülkesinde C1 seviyesi sertifikası alan ilk öğrenci oldu.

"Türkçe öğrenmem hem manevi hem maddi açıdan olumlu oldu"

Şıngısbayeva, öğrenci değişim programıyla yarım dönem burslu olarak gittiği Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Türkçesini daha da geliştirdiğini, orada arkadaşlar edinip Türkiye'yi daha da yakından tanıma imkanı bulduğunu belirtti.

Döndükten sonra YEE'den iş teklifi aldığını anlatan Şıngısbayeva, "Hiç düşünmeden kabul ettim. Yarım gün çalışıyordum, günün diğer yarısında üniversiteye gidiyordum. Türkçe öğrenmem hem manevi hem de maddi açıdan olumlu oldu" dedi.

"Türkçe bilmem işe alınmamda avantaj oldu"

YEE'deki iş deneyiminin ardından bir havayolu şirketine hosteslik için başvurduğunu belirten Şıngısbayeva, şirketin Türkçe dil bilgisi sınavını başarıyla tamamlayarak işe alındığını, yaklaşık iki yıldır da bu sektörde çalıştığını söyledi.

Şıngısbayeva, Türkçe bilmesinin işe alınmasında avantaj olduğunu anlattı.

Uçuşlarda Türk bayrağı rozeti takıyor

Şıngısbayeva, uçuşlarda taktığı "Türk bayrağı" rozeti sayesinde Türk yolcuların kendisini fark ettiğine değindi.

"Uçuşlarda rozetimi takıyorum. Türkçe konuşan yolcular ona göre bana Türkçe hitap ediyor. Daha çok İstanbul seferlerinde çalışıyorum."

Şıngısbayeva, Türk yolcuların ana dillerinde hizmet almalarından memnun olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA