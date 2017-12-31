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Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Siverek'e 30 kilometre mesafedeki Maktele Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, bir hafta önce kirpiyi yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı.

Birkaç gün imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan Süleyman ve yakınları, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için üç gündür çalışma yürütüyordu.

Bu kapsamda bugün yağışa rağmen hilti matkapla kayaları kırarak alanı genişleten ekipler, uzun süren çalışmanın ardından hayvana ulaştı.

Bulunduğu yerden çıkarılan ve isminin "Çimen" olduğu belirtilen köpeğe ekipler su verdi. Halsiz olduğu gözlenen köpek tedavi için ilçedeki kliniğine götürüldü.

Köpeğinin kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cuma Süleyman, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir hayvanı kurtarmak için burada bulunduğunu ve ekiplere yardım ettiğini söyledi.

AA

Etiketler: Siverek, şanlıurfa, kayalıklara sıkışan köpek
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