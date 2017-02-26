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Kayalıklara çıkan fok balığı ilgi odağı oldu

İzmir'de uyumak için sahildeki kayalıklara çıkan Akdeniz foku ilgi odağı oldu.

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Kayalıklara çıkan fok balığı ilgi odağı oldu
İzmir'in Menderes ilçesinde uyumak için sahildeki kayalıklara çıkan Akdeniz foku ilgi odağı oldu.
 
Özdere mevkisindeki kayalıklarda Akdeniz foku olduğu yönünde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bilgi verildi.
 
"Sadece uyumak için burada"
 
Kayalıkların olduğu bölgeye ekibiyle gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, foka dokunmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Ekip, foku korumak amacıyla güvenlik şeridi çekti.
 
 
Sürücü, yaptığı açıklamada, fokun hareketsiz durduğunu belirterek, "Fokun herhangi bir sıkıntısı olmadığını, sadece uyumak için burayı tercih ettiğini belirledik. 'Gidip başını okşamak istiyorum.' diyenleri, böyle bir müdahalede bulunmamaları, ona köpek gibi davranılmamasını, bunun çok tehlikeli olacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.
 
Vatandaşlara Akdeniz fokuyla ilgili bilgi verdiklerini anlatan Sürücü, yaşam alanlarının bulunduğu Ege kıyılarının korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.
 
Etiketler: izmir, fok balığı, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğ
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