Kayakseverler Yıldıztepe'ye akın ediyor

Kayakseverlerin gözbebeklerinden biri olan Yıldıztepe Kayak merkezinde yoğun ilgi devam ediyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otelin işletmecisi Kadir Kuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"İstanbul, Bursa, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın ve Karabük'ten misafirlerimiz geliyor. Çeşitli illerden kayaksever gelmesine rağmen bizim en çok talep gördüğümüz il Ankara. Ankara'ya burası karayolu ile 2 saat mesafede. Ankara'dan sabah 07.00'de yola çıkan bir kayaksever 2 saat içinde buraya ulaşıyor."

Kayakseverlerin hoşça vakit geçirip bölgeden ayrıldığını dile getiren Kuşçu, "İnsanlar burada doğa yürüyüşü yapabiliyor. Kayak yapıp telesiyeje binebiliyor. Günübirlik gelenler de güzel bir gün geçirip dönüyorlar." diye konuştu.

Murat Bayraktar ise kayak yapmak için Başkent'ten geldiklerini ifade ederek "Ankara'ya en yakın yer olduğu için burayı tercih ettik. Burası çok eğlenceli. Çocuklar için uzun kızak pistleri var. Kayak yapmayı bilmiyoruz ama kızakla kayarken çok eğleniyoruz. Çocuklarımız da çok eğleniyor. Burası doğa ile iç içe çok güzel bir yer." dedi.

Kayakseverlerden Ergin Atalay da bu yıl dördüncü kez Yıldıztepe'ye geldiğine işaret ederek "Buranın iklimi çok yumuşak. Kazakla bile kayabiliyoruz. Buranın sosyal olanakları da çok güzel. Çocukların eğlenmesi için geniş alanlar var. Bu nedenle burayı tercih ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.