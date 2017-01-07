Kayakçıların yeni gözdesi 'zantır'

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum'da, bisikletin teker bölümüne kayak tahtası monte eden doğa sporcuları, "zantır" ismini verdikleri ürünle kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kentte, bahar aylarında kayaklarını bisiklete bağlayarak Palandöken Dağı'na çıkıp, hem bisiklet süren DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bir süre önce kar üzerinde bisiklet ve kayak zevkinin heyecanını birlikte yaşamak hem de kentin tanıtımını yapmak için arayışa girdi.

Kulüp üyelerinden dağcılık ve kayak antrenörü Mustafa Tekin'in girişimiyle önce bisikletin teker, firen ve vites düzeneklerini söken doğa sporcuları, daha sonra kayak tahtasını keserek kaynak yöntemiyle bisikletin teker bölümüne monte etti.

Palandöken Dağı'nda kayak yapan adrenalin tutkunları da "zantır" ile kayarak eğlenceli anlar yaşadı. AA