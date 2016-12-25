Kayak severler Uludağ'a akın etti

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Tatilciler ve günübirlikçiler pistlerde gün boyu kayak yaparak gönüllerince eğlendi.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 120 santimetre olarak ölçüldü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da hafta içi aralıklarla kar yağışı bekleniyor.
Bu arada, karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Bursa-Uludağ karayolunda jandarma, tatilcileri zincirsiz araç kullanmama konusunda uyardı.