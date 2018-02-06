Katerina Köşkü'ne Doğu Ekspresi dopingi

Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dönemin Rus Çarı 2. Nikola'nın yaptırdığı ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi av köşkü, Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile gelen turistlerin adeta akınına uğradı.

Son günlerde yoğun talep gören "Doğu Ekspresi" treni ile Ankara'dan Kars'a gelen turistler, Sarıkamış ilçesindeki gözde turizm merkezi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yaparak eğleniyor.

Turistler daha sonra Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan ilçenin Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 1896 yılında dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak bilinen tarihi av köşkünü ziyaret ediyor.

Doğu-batı yönünde inşa edilen, dikdörtgen planlı ve 3 bölümden oluşan, cephe duvarları tamamen çam ağaçlarından ve birbirine geçmeli olarak Baltık mimarisinde yapılan köşk, trenle kente gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekiyor.

"İnsanı adeta büyülüyor"

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile gelen turistlerden Esra Baydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katerina Köşkü'nün bir asır geçmesine rağmen insanı adeta büyülediğini belirterek, "Doğu Ekspresi ile buralara gelmek çok güzeldi, herkese tavsiye ederim. Katerina Köşkü'nün bir an önce restore edilmesi lazım. Sarıçam ağaçları içinde manzarası çok güzel ama restore şart." diye konuştu.

Sarıçam ormanları arasında yer alan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilen tescilli taşınmaz eserlerden olan Katerina Köşkü'nün bu yıl Kars Valiliği koordinesinde restore edileceği belirtildi.

Kaynak: AA