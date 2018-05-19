Kastamonu'da maviyle yeşilin buluştuğu zorlu güzergah

Kastamonu'da İnebolu-Cide arasındaki karayolu, keskin virajları ve sarp yapısıyla sürücüleri yormasına rağmen mavi ile yeşilin en güzel tonlarını sunmasıyla, doğaseverlerin gözde güzergahları arasında.

Küre Dağları'nın zorlu yapısı nedeniyle neredeyse 100 metre bile düz gidilemeyen yol boyunca sürücüler, saatte 40 kilometrenin üzerinde süratle gidemiyor.

Güzergahın pek çok zorluğuna karşın sürücüler, ormanın yeşili ile denizin mavisinin en güzel tonlarını izleme fırsatı bulabiliyor.

Yılan gibi kıvrılan yol boyunca görülebilen orman köyleri, ahşap evleriyle nostaljik bir gün geçirmeyi sağlarken, ıssız koylar, Karadeniz'in güzellikleri karşısında bir kez daha hayranlık uyandırıyor.

Küre Dağları ve Karadeniz'in muhteşem manzarasıyla yolcularını tanıştıran güzergah, derin uçurumları nedeniyle korkulu anlar yaşanmasına da neden oluyor.

Dört mevsim ayrı güzellik sunan, kışın karla, ilkbaharda çiçeklerle kaplı Küre Kağları, Karadeniz'in mavisiyle birleşerek bölgenin güzelliğine güzellik katıyor.

"Maceraseverler için harika fırsatlar sunuyor"

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, Kastamonu'nun eşsiz bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin bakir bir coğrafya olduğuna işaret eden Mütevelli, "Bu bakir yapı ister istemez bazı yollarda ulaşım zorluklarını beraberinde getiriyor. Yol ne kadar düzgün olsa da coğrafi şartlar ulaşımı zor hale getirebiliyor. Bu durum bizim için hem avantaj hem de dezavantaj sağlıyor. Muhteşem doğal güzellikler arasından geçen yolların zorluğu, macera ve doğaseverlerin ilgi duyduğu bir alan haline gelmesini sağlıyor" dedi.

İnebolu-Cide arasındaki yolun son dönemde maceraseverlerin dikkatini çekmeye başladığını belirten Mütevelli şunları söyledi:

"Yaklaşık 90 kilometrelik zorlu rota, maceraseverler için harika fırsatlar sunmakta. Bir tarafı deniz diğer tarafı orman olan bu güzergah macera severlere eşsiz anlar yaşatacaktır."

"Bu yol kadar virajlı bir yol görmedim"

Sürücülerden İsmail Karamehmet, işi nedeniyle yolu sık sık kullandığını belirterek, "Türkiye'nin birçok yerine gittim, çok yol gördüm. Artvin'de çok dik yamaçlar var ama İnebolu-Cide arasındaki bu yol kadar virajlı bir yol görmedim. 100 kilometrelik yol 3 saatten fazla sürüyor. Yolun en güzel yanı ise doğal güzelliği. Doğal güzellik olmasa bu yol çekilmez. Yeşil ve mavinin en keskin yaşandığı yerlerden biri herhalde burası" ifadelerini kullandı.

Abana ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Feridun Kaya da bazen güzergahı kullanmak zorunda kaldığını anlatarak, "Yol uçurumları ve virajları nedeniyle zorlu ama doğal güzelliği dolayısıyla da çekici" dedi.

Kaynak: AA