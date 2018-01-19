Dev dalgalar yerleşim birimlerine zarar verdi

Saatteki hızı 87 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı. Abana'da, sahil şeridindeki bazı evlerin duvarları göçerken, liman mevkisindeki turistik bir işletmenin sahil tarafındaki büfe ve soyunma kabinleri kullanılamaz hale geldi. Festival Meydanı, Harmason sahili ve ilçe merkezindeki çocuk parkı da dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınlarıyla doldu.

"Barınaktaki 3 balıkçı teknesi battı"

Cide ilçesinde ise sahildeki Murat Yenigün Caddesi'nde dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınları birikti. İlçede balıkçılık yapan Reşit Özden geceyi teknelerinin başında nöbet tutarak geçirdiklerini dile getirdi.

Dalgaların mendireğin üstünden aşarak barınağa girdiğine dikkati çeken Özden, "Gece boyunca ayaktaydık. Dalgalar çok kuvvetliydi. Sabah olunca Karadeniz'in meydana getirdiği tahribatları gördük. Barınaktaki 3 balıkçı teknesi battı. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

"Çatalzeytin'de son yılların en büyük ağır tahribatını oluşturdu"

Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz da Karadeniz'in son yılların en ağır afetinin ilçelerinde yaşandığını belirtti.

Sahil şeridindeki kameriyelerin tahrip olduğunu aktaran Uğuz, şunları kaydetti:

"Çatalzeytin'de son yılların en büyük ağır tahribatını oluşturdu. Sahil bandındaki kameriyelerimiz dalgalar nedeniyle parçalandı. Elektrik ve su altyapımız da büyük hasar var. Belediyemize ait sosyal tesisin lobisi sular altında. Aynı şekilde kapalı spor salonumuzun çevresinde de Karadeniz'in oluşturduğu hasarları görmek mümkün."

Kaynak: AA