Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yeni sezon açıldı.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde bulunan kayak merkezinde, etkili kar yağışı ve yapay sistemle karlama sayesinde pistlerdeki kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla yeni sezonun açılışı yapıldı.

Kayak merkezine gerek günübirlik gerekse de konaklamak için gelen tatilciler, kayak sezonunun ilk gününde pistlerde kayak ve snowbaord yaptı.

Kayak yapmayı bilmeyen tatilciler ise otellerde bulunan kayak okullarında kaymayı öğrenmeye çalıştı.

Sezonun ilk gününün hafta içi olması nedeniyle bölgeye gelen tatilci sayısının az olduğu fakat hafta sonu bu sayının artacağını ifade edildi.

AA