  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.847
    EURO 4.516
  • BIST 107801.3
    ALTIN 154.22
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Bolu Köroğlu Dağı’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde bulunan kayak merkezinde yeni sezon açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kartalkayada kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yeni sezon açıldı.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde bulunan kayak merkezinde, etkili kar yağışı ve yapay sistemle karlama sayesinde pistlerdeki kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla yeni sezonun açılışı yapıldı.

Kayak merkezine gerek günübirlik gerekse de konaklamak için gelen tatilciler, kayak sezonunun ilk gününde pistlerde kayak ve snowbaord yaptı.

Kayak yapmayı bilmeyen tatilciler ise otellerde bulunan kayak okullarında kaymayı öğrenmeye çalıştı.

Sezonun ilk gününün hafta içi olması nedeniyle bölgeye gelen tatilci sayısının az olduğu fakat hafta sonu bu sayının artacağını ifade edildi.

AA

Etiketler: Bolu, köroğlu dağı, Kayak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER