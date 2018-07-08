Kars'ta köylü kadınlar "çeçil peyniri" üretimine başladı

Doğu Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliğine katkı sağlayan Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan, Iğdır bölgesine özgü çeçil peyniri için tandır evlerinde, bahçelerde hazırlıklar başladı.

Çeçil peyniri için kazanlar yakıldı

Hayvan besiciliği ve süt mamulleri bakımından Türkiye'de önemli yere sahip Kars'ta, sezonun ilk çeçil peyniri üretildi.

Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerin 2 bin 500 rakımlı bol çiçekli meralarında beslenen ineklerin sütü, çeçil peyniri için kazanlarda kaynatılıyor.

Sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı

Yaz ve kış sofralarının vazgeçilmezi ve yöresel lezzetler arasında önemli bir yer tutan çeçil peyniri, yüzlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

Yağmurların ardından çiçeklere bürünen meralarda otlayan ineklerin sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde, bahçelerde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.

Yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra tel tel olana kadar zorlu yoğurma işlemiyle yapılan çeçil peyniri, yaz ve kış hem taze hem de koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklar içine basılarak küflendirilmesiyle "göğermiş çeçil" adıyla kahvaltı sofralarını süslüyor.

Yağı alınan süt 24 saat oda sıcaklığında bekletiliyor

Karahamza köyünde peynir üreten kadınlardan Nuran Al, sabah erken saatlerde ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirip yağından arındırdıktan sonra ekşimesi için 24 saat oda sıcaklığında beklettiklerini söyledi.

"Ekşiyen sütün içine aynı miktarda taze süt ekleniyor. Sıvı maya ilave ettikten sonra orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu aldıktan sonra malzemeyi başka bir kaba alarak, peyniri yoğuruyoruz. Çeçil peyniri kıvama geldikten sonra kazanlardan çıkarılıp ahşap üzerine serilerek hazır hale getiriliyor."

Nural Al, yağmurların bu sene daha çok bereket getirdiğini, köyün meralarının çiçeklerle bezendiğini anlattı.

"Sezonun ilk çeçil peyniri üretimini yaptık. Bizim peynirlerimiz kaliteli ve lezzetlidir çünkü temiz, titiz bir şekilde hijyene ve peynirin kıvamında pişirilmesine çok dikkat ederiz."

"Hem taze hem de bekletilerek tüketilir"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, çeçil peynirinin yöresel peynirler arasında önemli yeri bulunduğunu, her mevsim tüketilen bir peynir olduğunu söyledi.

"Tel ve iplik şeklindeki peynir, hem taze hem de tulumlara basılarak ve bekletilerek tüketilir. Çeçil, sofraların en lezzetli ve iştah açıcı peynir türlerindendir ayrıca peynir üretiminin bölge ekonomisine önemli katkısı vardır."

Çeçil peynirinin kilosu 10-13 lira arasında satışa sunuluyor.

Kaynak: AA